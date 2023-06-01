首都圏の大手私鉄など11社は、クレジットカードのタッチ乗車について各社の路線を乗り継げる相互利用のサービスを開始しました。このサービスは、乗車券の事前購入やチャージが不要で、クレジットカードを改札機にタッチするだけで乗車できる「クレカ乗車」によって、東急電鉄や東京メトロといった首都圏の私鉄など11社で路線をまたいで乗り継ぎが可能になります。また、これまでICカードでは可能だった「乗り換え60分ルール」が適