給付付き税額控除などについて、超党派で議論する「国民会議」の第3回実務者協議が開かれました。今回から、中道改革連合、立憲民主党、公明党が新たに加わり、与野党7党で経済団体から意見を聞きました。中道・落合政調会長代行：やったという口実のために変な制度が導入されないよう、中身の部分はしっかり我々も見て、意見を言っていかなければいけないと思っている。