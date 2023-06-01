女子SP演技する坂本花織＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権は25日、プラハで開幕して女子ショートプログラム（SP）が行われ、今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の79.31点で首位に立った。2年ぶりで日本勢最多となる4度目の優勝を27日のフリーで目指す。前回3位の千葉百音（木下グループ）は自己ベストの78.45点で2位につけ、五