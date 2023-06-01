高市首相は、先週の日米首脳会談の冒頭に「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と発言した経緯を、国会で説明しました。高市首相：様々な評価があることは承知している。当日、渡米する飛行機の中で徹夜で考えた。冒頭、何を申し上げるか懸命に考えた。参議院予算委員会で行われた集中審議では、機雷除去のために自衛隊をホルムズ海峡へ派遣するかも議論となり、高市首相は「現時点で予断を持ってお答えすることは困