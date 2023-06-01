兵庫県議会・第374定例会（2月議会）が3月25日、閉会した。兵庫県議会・閉会日〈2026年3月25日撮影〉斎藤元彦知事ら幹部の疑惑を告発した元県民局長（故人）のプライベート情報が漏えいした問題をめぐり、2025年6月議会で県が提出し、12月議会まで継続審議になっていた、斎藤知事と服部洋平副知事の給与を減額する議案が再び見送られた。斎藤元彦・兵庫県知事〈2026年3月25日撮影〉斎藤知事は25日、服部副知事が3月末で退任