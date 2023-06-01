NY株式25日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均46518.89（+394.83+0.86%） ナスダック22027.96（+266.07+1.22%） CME日経平均先物53805（大証終比：+325+0.60%） 欧州株式25日GMT15:03 英FT100 10108.51（+143.35+1.44%） 独DAX 22961.68（+324.77+1.43%） 仏CAC40 7849.55（+105.63+1.36%） 米国債利回り 2年債 3.877（-0.012） 10年債 4.324（-0.036） 30年債