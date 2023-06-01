前日に２月の日本の全国消費者物価が発表され、上昇ペースが鈍化していた。だが、中東紛争がもたらすインフレリスクが大きく立ちはだかり、日銀は警戒を続ける公算が大きいとの指摘が出ている。 インフレの鈍化は日銀に対し、紛争とエネルギー価格急騰がもたらす経済的脅威を徹底的に検証する時間的余裕を与える可能性があるという。エネルギー価格の急騰は、中東からの輸入に大きく依存する日本にとって