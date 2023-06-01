【Amazonセール：アイリスオーヤマ】 開催期間：3月26日～4月8日23時59分 12インチAndroid 15モデル「TM12E2W74-AZ1B」 【拡大画像へ】 AmazonでアイリスオーヤマのAndroidタブレットがセール価格で販売されている。セール期間は3月26日から4月8日23時59分まで。 対象となっているのは12インチのAndroid 15モデル「TM12E2W74-AZ1B」や10インチのAn