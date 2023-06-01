フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、日本代表の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功できなかったが高いレベルでまとめて６９・１０点をマークした。初出場の世界選手権。演技に入る際には、リンクサイドで愛用のぬいぐるみを両手ではさむ仕草の?パフパフルーティン?を行って出陣。持ち前のスマイルで演技を