チェコ・プラハで開催フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベスト＆今季世界最高の79.31点をマークして首位発進した。千葉百音（木下グループ）が78.45点で2位、中井亜美（TOKIOインカラミ）は69.10点で8位となった。今季限りでの現役引退を表明し、今大会がラストダンスとなる坂本が、懸命に舞った。ミラノ・コルティナ