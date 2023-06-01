◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢はミラノ・コルティナ五輪で銀メダルの坂本花織（シスメックス）が、今季世界最高となる７９・３１点をマークして１位。この大会前回銅メダルの千葉百音（木下グループ）が７８・４５点で２位、五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６９・