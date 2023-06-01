◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音（木下グループ）が、自己ベストの７８・４５点をマークし、２位発進した。３３番目の最終滑走で「ラストダンス」を演じ、冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプを着氷。続くダブルアクセル（２回転半ジャ