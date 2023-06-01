【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権は25日、プラハで女子ショートプログラム（SP）が行われ、坂本花織（シスメックス）が首位に立った。千葉百音（木下グループ）は2位、中井亜美（TOKIOインカラミ）は8位発進。