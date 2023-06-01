■世界フィギュアスケート選手権大会（日本時間25〜26日、チェコ・プラハ）女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、現役最後の大会となる坂本花織（25・シスメックス）が今季世界最高となる79.31点で首位スタートを切った。日本勢はミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が69.10点の8位、千葉百音（20、木下グループ）が78.45点の2位で、後半のフリーを迎える。五輪では団体戦、女子シングル