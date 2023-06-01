右手首にかすかな違和感を覚えるようになったのは半年ほど前。ちょっと気になるけどまあ良いか、と放置するうち、違和感はやがて鈍い痛みとなり、時折するどい痛みを発するようになりました。いわゆる腱鞘炎の初期段階です。普段からパソコンを使用し、キーボードの打鍵が日常業務である身にはおなじみの症状です。 昨年キーボードを新調して以来、専用のリストレストを購入しなければ……と思い