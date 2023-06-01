お気に入りのGoogleマップの機能「タイムライン」の仕様が変更されてそろそろ1年が経ちます。 タイムライン？なにそれ？という人に向けて解説すると、自分の移動した履歴が自動的に残り、複数台のスマートフォンやパソコン（ブラウザ）のGoogleマップで「あのとき、こんな移動をしていた」と、移動経路を確認できる機能です。 以前は、持ち運んでいるスマートフォンで移動履歴のデータはGoogl