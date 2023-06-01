KDDIとJR東日本は、「TAKANAWA GATEWAY CITY」から竹芝までのエリアにおいて、一般客が乗車可能な自動運転バスの走行実証を実施する。期間は3月28日～5月10日で乗車料金は無料。 高輪周辺を自動運転バスが運行、一般乗車も可 今回の実証では、都市部の環境における自動運転率や乗り心地、社会受容性などを検証する。まずは運転手が状況に応じて操作を行う「レベル2」の自動運転で運行し、ここで得られたデー