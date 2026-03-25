「野菜生活100山梨すももミックス」カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は山梨県にゆかりのあるインフルエンサーが、山梨県のめぐみの魅力を発信し届ける。「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100山梨すももミックス」を4月21日から7月下旬まで