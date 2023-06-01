麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴された「ＸＧ」の元プロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）が２５日、自身のインスタグラムを更新。謝罪するとともに「ＸＧのメンバーには一切の落ち度はございません」と訴えた。酒井被告は、ＳＩＭＯＮ名義で「皆様へ」と題した文章を掲載。「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしまし