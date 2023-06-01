ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２５日、予選２日目が行われた。松井繁（５６＝大阪）は２日目２Ｒは６号艇で３着。１２Ｒは２コースからイン池田浩二を鮮やかにまくって白星奪取。初日もインからしっかり逃げており１、３、１着で予選を折り返した。「ターン回りが良くなってバランスが取れてきたし、いいと思うよ」と仕上がりにも納得の表情だ。ただ「２日目は雨が降っていたけど、気温が冷えた