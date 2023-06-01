ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２５日、予選２日目が行われた。中村日向（２７＝香川）は２日目８Ｒは６コースから４着。それでも「行き足がいい。スタートで放ったけど、のぞく感じがあるし、出ていく。湯川（前操者）さんに感謝。リスペクトです」と舟足には好感触だ。今節は強い熱量で臨む。「最近はＧＩとかで勝てないことが続いて、このまま勝てないんじゃないかなと思った」と本音をポロ