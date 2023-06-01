【夫婦岩(通称)】 場所：千葉県いすみ市岬町和泉 空飛ぶカメラ「空撮ドローン」は人間の根源的な願い「空を飛びたい」という夢を叶えてくれるツールだ。鳥のように飛び上がり、その独特の視点から世界を見る。ドローンほど手軽に、空の散歩を楽しめるツールはないだろう。 千葉県東部、九十九里浜から南の「津々ヶ浦」には海の上に浮かぶ"夫婦岩"という小島がある。