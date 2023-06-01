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【1/24 ISD5EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様（キャラクターアクリルスタンド付き）】 3月26日 出荷開始 価格：3,960円 フジミ模型は、プラモデル「1/24 ISD5EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様（キャラクターアクリルスタンド付き）」を3月26日に出荷開始する。価格は3,960円。 「サバンナRX－7 FC3S 後期型