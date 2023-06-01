【Amazon：アイリスオーヤマ 空気清浄機】 期間：3月26日0時～4月6日23時59分 加湿空気清浄機「CHA-A55-C」 Amazonにて、アイリスオーヤマの空気清浄機が特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。 今回、1台でサーキュレーター、加湿機、空気清浄機の3役をこなす加湿空気清浄機「CHA-A55-C」や、3DナノチャージHEPAフィルター