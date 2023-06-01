◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルで、元世界女王の坂本花織（シスメックス）は今季世界最高となる７９・３１点をたたき出し、ミラノ五輪団体でマークした今季世界最高＆自己ベストの７８・８８点を更新した。３３人が出場し、最終第６グループで全体３２番目