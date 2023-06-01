麻薬取締法違反の罪で起訴された音楽グループ「XG」の元プロデューサーの男が保釈されました。【映像】10秒以上頭を下げる酒井被告（実際の様子）音楽グループ「XG」の元プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ被告（39）は、2月に名古屋市のホテルでコカインを使用した麻薬取締法違反の罪で起訴されました。酒井被告側は24日付で保釈を請求していて、きょう東京地裁が保釈を認める決定をしました。保釈保証金は200万円で