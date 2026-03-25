静岡県下田市に住む女性がバギーランというランニング方法の普及に取組んでいます。世代や障害の有無を越えて走ることで人生を豊かにする新しいライフスタイルです。 【写真を見る】走ることを諦めない! 誰でも一緒に走れる「バギーラン」 世代や障害の有無を越えて人生を豊かに=静岡 3月、静岡県伊東市で開催されたバギーランの大会です。 バギーランはランニング専用のベビーカーに赤ち