2025年6月から県の代表として平和を訴える活動を行ってきた高校生3人が静岡県庁で活動報告を行いました。 【写真を見る】「被爆者の方や戦争経験者の方に寄り添いながら行動していく」高校生平和大使ら3人が活動報告 核兵器の廃絶を訴え国内外で平和活動=静岡 25日、県庁で活動報告を行ったのは、第28代高校生平和大使・水野可麗さんら3人です。 静岡県の代表に選ばれた3人は、長崎市で行われた核兵器の廃絶を訴える大会に参加