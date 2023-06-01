【Amazon：ソニー サウンドバー セール】 セール期間：3月26日0時～4月8日23時59分 「HT-A5000」 Amazonにて、ソニーのサウンドバーがセール価格で販売されている。セール期間は4月8日23時59分まで。 期間中は、天井、壁の反射とバーチャルサラウンド技術の組み合わせで臨場感のある音場を実現する5.1.2chサウンドバー