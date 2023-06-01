【Amazon：LG ゲーミングモニター】 期間：3月26日0時～4月8日23時59分 34インチ曲面型ウルトラワイドモニター「34SR63QA-W」 Amazonにて、LGのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は4月8日23時59分まで。 今回、「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した第三世代有機ELパネルを搭載した39インチ曲面ゲーミングモニター