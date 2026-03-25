米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+692.6万（4億5619万） ガソリン-259.3万（2億4145万） 留出油 +303.2万（1億1994万） （クッシング地区） 原油+342.1万（3095万） ＊（）は在庫総量