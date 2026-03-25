その後もドル高の動きは続いており、ドル円は一時１５９．２０円近辺まで上昇している。市場は引き続きイラン関連の情報に神経質になっている中、イランは米国が提案した戦闘終結に向けた１５項目の計画を拒み、イスラエルや湾岸諸国への攻撃を継続すると表明とのニュースも流れている。イランは本日も、ミサイルやドローンによる攻撃を継続。 ただ、原油相場は下げ渋る動きは見せているものの、マイナス圏で推