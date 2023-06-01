三菱UFJ銀行と東急不動産がタッグを組んで、日本のエンタメを盛り上げます。三菱UFJ銀行と東急不動産はエンターテインメント領域で、スタートアップと大手企業を結びつける完全招待制の商談会を開催しました。集英社やソニーなどエンタメに関係が深い企業だけでなく、サントリーやJTBなど異業種からの参加も相次ぎました。スタートアップ・クリエイターズエックス 藤原俊輔社長：なかなか大手の皆さんとつながる機会が多くないので