1990（平成2）年3月26日、三菱石炭鉱業の北海道・南大夕張炭鉱で閉山式が行われた。三菱グループにとっては国内での採炭事業からの完全撤退となり、最盛期には24の炭鉱があった“石炭の都”夕張から、翌日の閉山ですべてのヤマが消滅。閉山式では、安月所長のあいさつを坑内員が無念そうに肩を落として聞いた。