ソニーとホンダは、共同で進めるEVの開発と販売の中止を発表しました。ソニーグループとホンダは、共同出資する「ソニー・ホンダモビリティ」で進めてきたEV（電気自動車）の第1弾モデル「AFEELA1」と第2弾モデルの開発や販売を中止します。ホンダは、3月12日にEV戦略の見直しを発表し、2027年度までに最大2兆5000億円の損失が見込まれています。このため、ホンダの技術や生産体制を提供できなくなったと説明しています。今後につ