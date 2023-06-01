【「ホストと社畜」新刊配信フェア】 3月26日0時～4月8日23時59分開催 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にてキャンペーン「『ホストと社畜』新刊配信フェア」を3月26日0時から開催する。期間は4月8日23時59分まで。 本キャンペーンは、電子コミック大賞2026男性部門賞を受賞した河尻みつる氏のマンガ