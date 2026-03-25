トッテナム・ホットスパーに所属するスウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキの復帰時期は不透明となっている。現在25歳のクルゼフスキは昨シーズン、公式戦50試合に出場し10ゴール11アシストを記録。主力選手としてクラブをけん引していたが、昨年5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷。右膝蓋骨を手術し、現在に至るまで公式戦欠場が続いている。そんななか、スウェーデンメディア『Sport Bladet』は25日、クルゼフス