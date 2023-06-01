26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては49.62円安。出来高は1万659枚となっている。 TOPIX先物期近は3644.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53700