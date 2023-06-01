中国・浙江省蘭渓市で、ドライアイスを入れたことで冷蔵庫が爆発する事故が発生した。中国メディアの紅星新聞が25日に伝えた。記事によると、爆発があったのは24日深夜、紀（ジー）さん宅。大きな爆発音を聞いた家族が台所に行ってみると、冷蔵庫が激しく損壊していた。原因は14歳の息子が冷凍室に入れたドライアイスだった。科学実験に夢中になっているという中学2年生の息子は、インターネットでドライアイスを購入。実験に使用