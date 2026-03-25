英公共放送BBCの会長に就任するマット・ブリティン氏＝2016年（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英公共放送BBCは25日、新たな会長に米IT大手グーグル元幹部のマット・ブリティン氏（57）が就任すると発表した。BBC理事会が同日指名した。正式な就任日は5月18日。ブリティン氏はテレビ報道に直接関わったことはなく、異例の起用となった。ブリティン氏はグーグルで欧州・中東・アフリカ地域担当のトップを務めた。「BBCは他に