陸上自衛官の男が東京の中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、隣の建物から塀を乗り越えたとみられることがわかりました。陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は、きのう午前9時ごろ、港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。当時、村田容疑者は大使館の敷地内を歩いていたということですがその後の捜査関係者への取材で、隣の建物から有刺鉄線付きの塀を乗り越え、侵入したとみられるこ