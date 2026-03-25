「フィギュアスケート・世界選手権」（２５日、プラハ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が五輪後初の大会に臨み、トリプルアクセルでミスが出たがその後はまとめきり、６９・１０点をマークした。五輪では天真爛漫な姿や、フリー後のポーズが反響を呼んだニュとともにーヒロイン。ＳＰ「道」とともに冒頭のトリプルアクセルに臨んだ