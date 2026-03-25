アメリカのトランプ大統領が戦闘終結に向けてイラン側と協議していると主張する一方で、イラン側は協議再開に厳しい条件を突きつけています。協議が26日にも開催されると報道される中、実現するかは不透明です。トランプ氏はイランとの協議について24日、記者団に対し「我々は適切な相手と交渉している」などと主張しました。アメリカは戦闘終結の条件に「核施設の解体」や「ウラン濃縮の禁止」、「ホルムズ海峡の開放」などを突き