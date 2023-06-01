【スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition ＋ みんなでリンリンパーク】 3月26日 発売 価格： パッケージ版 8,578円 ダウンロード版 8,500円 アップグレードパス 2,000円 任天堂は、Nintendo Switch 2 用ソフト「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Ninte