チェコ・プラハで世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）は、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）に失敗し、69.10点で8位発進となった。天真爛漫に舞った五輪から1か月。再び巡ってきた世界の舞台で、17歳は完璧な演技を披露できなかった。ミラノのSPでは冒頭のトリプ