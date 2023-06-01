【タイトーマイルストーン4】 3月26日 発売 価格： 通常版 5,720円 ファミ通DXパック 11,480円 CEROレーティング：B（12才以上対象） タイトーは、Nintendo Switch用バラエティー「タイトーマイルストーン4」を3月26日に発売する。価格は通常版が5,720円、「ファミ通DXパック」が11,480円。 本作は、