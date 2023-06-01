【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 上映開始日：4月24日より 上映劇場：全国劇場 アニメ「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が、全国劇場にて4月24日より上映される。 本作は「スーパーマリオブラザーズ」の世界観をもとにしたアニメーション映画の2作目。2023年