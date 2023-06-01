【名探偵コナン ハイウェイの堕天使】 上映開始日：4月10日より 上映劇場：全国劇場 アニメ「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が、全国劇場にて4月10日より上映される。 本作は「名探偵コナン」の劇場版シリーズ第29弾。白バイ小隊長の萩原千速や女子高生探偵の世良真純が登場する。 コナンたちがバイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバ