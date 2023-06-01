国内女子プロゴルフツアー１勝の脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が２５日、自身のインスタグラムを更新し、２７日開幕のアクサレディス宮崎（宮崎・ＵＭＫＣＣ）で今季開幕から４戦連続欠場することへの心境を記した。脇元はインスタグラムのストーリーズで「ニュースにもありましたアクサレディースから復帰予定でしたが昨年から続いている腰痛の為、欠場させていただきました」と報告。「痛みが完全に無くなってか