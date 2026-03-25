きょう（25日）夕方、さいたま市の路上で20代の女性が車両にひかれ重傷を負いました。警察は重傷ひき逃げ事件として捜査しています。きょう午後6時半前、さいたま市北区の路上で「女性が自転車と共に倒れている」と通行人の男性から通報がありました。警察によりますと、20代の女性が車両にひかれ、頭を骨折するなどして意識のない状態で病院に運ばれましたが、その後、病院で意識が回復し、命に別状はないということです。女性の